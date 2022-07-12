اللافي يبحث مع رئيس المحكمة العليا النصوص الخلافية في مشروع الدستور

بحث النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اليوم الثلاثاء مع رئيس المحكمة العليا، محمد الحافي، إعادة صياغة النصوص الخلافية الواردة بمشروع الدستور، بشكل توافقي، وتجنب العقبات والتحديات المتعلقة بالقضايا المطروحة.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن اللقاء الذي جرى في العاصمة طرابلس، يأتي ضمن سلسلة المشاورات، التي يجريها النائب، في إطار المهمة التي يتطلع المجلس الرئاسي إلى إنجازها، لإنهاء الأزمة السياسية الراهنة.

وكان النائب بالمجلس الرئاسي، قد بدأ مشاوراته الرسمية يوم أمس الإثنين، بلقاء رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، ضمن مساعي المجلس لعرض تفاصيل المبادرة ومعالجة النقاط الخلافية، تمهيداً لطرحها للنقاش مع باقي الأطراف المعنية .