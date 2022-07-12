اللافي يبحث مع رئيس المحكمة العليا إعادة صياغة النصوص الخلافية في مشروع الدستور

بحث عضو المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، مع رئيس المحكمة العليا، المستشار محمد الحافي، إعادة صياغة النصوص الخلافية الواردة بمشروع الدستور بشكل توافقي، وتجنب العقبات والتحديات المتعلقة بالقضايا المطروحة.

جاء ذلك في اجتماع صباح اليوم الثلاثاء بطرابلس، ضمن سلسلة المشاورات التي يجريها اللافي في إطار المهمة التي كلفه بها المجلس الرئاسي، حسب بيان نشرته صفحة المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات دولة ليبيا على موقع «فيسبوك».

مبادرة معالجة الانسداد السياسي في البلاد

وبدأ اللافي مشاوراته الرسمية أمس الإثنين، بلقاء رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، ضمن مساعي المجلس لعرض تفاصيل المبادرة ومعالجة النقاط الخلافية، تمهيدا لطرحها للنقاش مع باقي الأطراف المعنية.

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والثلاثاء الماضي، أعلن المجلس الرئاسي مبادرة تتمثل في تكليف اللافي بإجراء مشاورات عاجلة مع الأطراف السياسية للتوافق على تفاصيل خطة عمل تعالج الانسداد السياسي في البلاد، وإطلاقها في شكل خارطة طريق تنهي المراحل الانتقالية عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية في إطار زمني محدد.