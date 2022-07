سعيد يهنئ المنفي بمناسبة عيد الأضحى.. ويؤكد: نحرص على العمل سويًا من أجل تعزيز أواصر الأخوة بين البلدين

ليبيا – تلقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي برقية تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك من رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيّد.

الرئيس التونسي جاء في برقيته التي بعث بها للمنفي: “أتوجه أصالةً عن نفسي ونيابةً عن الشعبي التونسي بأخلص التهاني وأصدق التمنيات، متمنيًا موفور الصحة لكم، وللشعب الليبي بدوام الاستقرار والنماء”.

وجدد سعيد حرصه التام على العمل سويًا من أجل تعزيز أواصر الأخوة بين البلدين، والارتقاء بها إلى ما فيه خير الشعبين الشقيقين.

