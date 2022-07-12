الدريجة: لا بديل عن إدارة رشيدة للأموال الليبية بدون هيمنة أجنبية

أكد محسن الدريجة رئيس محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار سابقًا، أنه لا بديل عن إدارة رشيدة للأموال الليبية بعيدًا عن الهيمنة الأجنبية.

وقال الدريجة، وفي منشور عبر حسابه على فيسبوك، إن “السنغال، موريتانيا، غينيا، تنزانيا ودول أفريقية أخرى تنفذ فيها مشاريع إنتاج وتسييل الغاز بهدف تزويد￼ إوروبا ببديل للغاز الروسي”.

وتابع؛ ” بينما ليبيا الذي يربطها خط غاز بحري بأوروبا توقفت عن إنتاج خمسين بالمئة من نفطها وغازها”.

وختم موضحًا “إذا انتجناه ضاع وإذا تركناه ضاعت الفرص”، مستطردًا لابديل عن إدارة رشيدة للأموال الليبية بدون تسييس صرف الأموال وبدون هيمنة أجنبية”.