أمن بنغازي تؤكد القبض على قاتل شقيقته

العنوان – بنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي اليوم الثلاثاء أن قسم البحث الحنائي تمكن من ضبط المتهم في قتل شقيقته الأيام الماضية.

وأضافت المديرية أنه عقب ورود معلومات من غرفة العمليات الرئيسية بمديرية أمن بنغازي مفادها وصول امرأة متوفية إلى مستشفى الجلاء إثر طعنها بسلاح أبيض برقبتها.

وأكدت المديرية أنه على الفور تم انتقال أعضاء التحريات بقسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي إلى مستشفى الجلاء وعند وصولهم اتضح إصابة زوج المجني عليها وشقيقتها الأخرى.

وذكرت مديرية امن بنغازي أنه بسؤال شقيقة المجني عليها أفادت بتعرض المجني عليها للطعن بواسطة سلاح أبيض (موس لحم) من قبل شقيقها المدعو (ق.م.أ) وتعرضها للطعن من قبل شقيقها.

وأوضحت المديرية أن الشقيقة المصابة أفادت أيضا أن شقيقها كان بحالة غير طبيعية نتيجة تعاطيه لحبوب الهلوسة.

وأكدت المديرية أن أعضاء التحريات بقسم البحث الجنائي انتقلوا إلى مكان الواقعة لجمع أكبر قدر من المعلومات عن مكان تواجد الجاني وبعد جمع المعلومات وتحديد مكان الجاني تم إلقاء القبض عليه.

وأفادت أنه تم الانتقال به إلى القسم وبالاستدلال معه تبين أنه يُدعى (ق.م.أ) واعترف بقيامه بطعن المجني عليها شقيقته وطعن شقيقته الأخرى بواسطة سلاح أبيض وأفاد أيضا أنه كان تحت ثأثير حبوب الهلوسة وتمت إحالته إلى النيابة العامة.