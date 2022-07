الماهري: تسجيل 6 وفيات نتيجة المشاجرات المسلحة والحرابة خلال أيام عيد الأضحى في سبها

ليبيا – كشفت الناطقة باسم مركز سبها الطبي حليمة الماهري عن تسجيل 6 وفيات نتيجة المشاجرات المسلحة والحرابة خلال أيام عيد الأضحى، إضافة إلى وفاة حالتين جراء تعرضهما للذغات العقارب.

الماهري وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” الذراع الإعلامي لحزب العدالة والبناء، أشار إلى أن قسم الطوارئ والجراحات بالمركز الطبي استقبال خلال اليوم الأول من العيد أكثر من 124 حالة إصابة نتيجة الاستعمال الخاطئ للأدوات الحادة، منوهة إلى أن الإصابات كانت ما بين جروح وحروق متفاوتة بين البسيطة الحرجة.

وأوضحت الماهري أن قسم الطوارئ والحوادث بالمركز يشتغل بكامل أطقمه الطبية والطبية المساعدة طيلة أيام العيد نافية الأخبار المتداولة بشأن غياب العنصر الطبي بالمركز، مؤكدة توفر المستلزمات الطبية والتي من بينها أمصال لذغات العقارب والأفاعي.

