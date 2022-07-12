مصلحة الأحوال المدنية تنفي وجود 380 ألف حالة تزوير في السجل المدني

نفت مصلحة الأحوال المدنية بنغازي الأخبار المتداولة على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن ضبط 380 ألف حالة تزوير بالسجل المدني مشيرة إلى أن هذه الأخيار تهدف إلى إرباك الرأي العام وزعزعة الأمن والاستقرار.

المصلحة وفي بيان ممهور بتوقيع رئيس فرع بنغازي عميد أسامة الدرسي تحصلت قناة ليبيا الحدث على نسخة منه طالبت وسائل الإعلام بتوخي المصداقية عند تداول هذه الأخبار مشددة على أنها ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بالأمن القومي لمصلحة أجندات داخلية أو خارجية.