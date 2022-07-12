العباني: الاستقرار في ليبيا يخدم الكل ولكنهم يتصارعون لأجل حصة أكبر من الكعكة

أكد عضو مجلس النواب، محمد عامر العباني، أن السلام والاستقرار والأمن في ليبيا يخدم الكل، مشيرا إلى أنهم يتصارعون من أجل الاستئثار بحصة أكبر من الكعكة.

وقال العباني، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “السلام والاستقرار والأمن في ليبيا يخدم الكل، ففي ذلك ليبيا دولة بها المواد الخام التي تتطلبها المصانع، وفيها سوق لمنتجات المصانع”.

وأضاف “إمكانيات دولة ليبيا تستقطب استثماراتهم، هم فقط يتصارعون من أجل الاستئثار بحصة أكبر من الكعكة، ومحاولة حرمان وإقصاء الآخر، ونحن الليبيين نعمل نيابة عنهم، مقاولون من الباطن”.

وتابع “إلى متى سنظلّ جالسين في الظل، ولا يهمنا من ضل، سكوتنا إما رضا عما يجري، وإما مشاركة في ما يجري، الساكت عن الحق شيطان أخرس، إنها بلادكم تستنهض هممكم، إنه وطنكم يستصرخكم”.