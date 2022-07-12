الجمعية العمومية لشركة الحديد والصلب تجتمع للمرة الأولى منذ 2013

عقدت الجمعية العمومية للشركة الليبية للحديد والصلب، اليوم الثلاثاء، اجتماعها العادي الأول للعام 2022م، والذي ينعقد بعد آخر اجتماع لها في سبتمبر من العام 2013م، بحضور لجنة إدارة الشركة، والمراقب الخارجي المتمثل في ديوان المحاسبة.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن الاجتماع خصص لمناقشة نشاط الشركة للعام 2021م ومؤشرات الأداء للربع الأول من العام الجاري، إلى جانب التصديق على الموازنة التقديرية للعام 2022م، ومتابعة التصديق على الميزانيات العمومية، والحسابات الختامية عن السنوات غير المنجزة، والذي يتطلب التنسيق مع ديوان المحاسبة بخصوصه.

وجرى خلال الاجتماع اعتماد النظام الأساسي للشركة، وهيكلة رأس مال الشركة الليبية للحديد والصلب.

من جانبه أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية رئيس الجمعية العمومية للشركة أن عدم انتظام الجمعية في الانعقاد ساهم سلبا في متابعة أداء الشركة ومساعدتها قانونيا وإداريا في تنظيم عملها، والرفع من أدائها.

وأوضح الدبيبة أن اجتماع الجمعية العمومية اليوم يأتي لمعالجة كل المختنقات الإدارية والقانونية التي لم تُنجز خلال السنوات الماضية، وتحتاج لقرارات من الجمعية العمومية.