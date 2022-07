الباروني: الجمود الذي تمر به العملية السياسية في ليبيا قد ينتج عنه مزيد من العنف والاقتتال

ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي سلطان الباروني إن رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة يلعب بورقة المال لكسب ولاء الميليشيات، ومتورط معهم محافظ البنك المركزي المقال الصديق الكبير.

الباروني وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” أوضح أن الدبيبة خصص رواتب لتلك الميليشيات تصرف لهم بشكل شهري مقابل كسب الولاء، ووعدهم بزيادة نفوذهم داخل العاصمة، وهو الأمر الذي أدى لوقوع اشتباكات مؤخرًا بهدف السيطرة على بعض المنافذ بالقوة، بعد اختلاف الميليشيات على تقسيم المال.

وأشار إلى أن رئيس الحكومة المنتهية ولايته استغل وجود السلطة المالية في البلاد تحت إمرته، واستطاع بهذه الورقة إجهاض الحراك الأخير الذي شهده الشارع الليبي ضده بصفقة من المال.

وأكمل الباروني أن ليبيا قد تشهد فصلًا جديدًا من الصراع، فالجمود الذي تمر به العملية السياسية قد ينتج عنه مزيد من العنف والاقتتال.

