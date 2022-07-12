مصلحة الأحوال بنغازي: لا صحة لضبط 380 ألف حالة تزوير في السجل المدني

نفت مصلحة الأحوال المدنية بنغازي، صحة ما تردد عن ضبط وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوحدة المؤقتة، فرج اقعيم العبدلي 380 ألف حالة تزوير في السجل المدني بنغازي.

وقال بيان صادر عن المصلحة: “فوجئنا بما كتبته بعض الصفحات المغرضة والحسابات الوهمية على التواصل الاجتماعي عن قيام وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية فرج اقعيم العبدلي بضبط ضبط 380 ألف حالة تزوير في السجل المدني بنغازي”.

وأضاف البيان “تنفى إدارة مصلحة الأحوال المدنية بنغازي برئاسة العميد أسامة الدرسي ما يتم تدواله عبر صفحات التواصل الاجتماعي من نشر معلومات خاطئة وافتراء عن وجود تزوير في السجل المدني وإصدار بطاقات للواهمين وضعاف النفوس، حيث تشهد السجلات المدنية طفرة في تقديم أفضل الخدمات سوى للمواطن أو للجهات والمؤسسات الحكومية وبالنظام وسير العمل داخل الإداره وجميع الفروع وفق القوانين واللوائح الموضوعة”.

وتابع “تحذر إدارة الفرع هذه الصفحات التي تريد نشر الفتنة والفوضى وتأجيج للرأي العام الذي يتطلب منكم التحري والصدق في نقل الأخبار وعدم الافتراء والكذب ونشر الأخبار المغلوطة والكاذبة، حيث يطلب منكم تحري الصدق، حيث سنقوم بإحالة ما تم نشره عبر الصفحات الوهمية وإحالتها إلى القضاء وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.