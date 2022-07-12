إيطاليا وألمانيا يتفقان على الأولويات في ليبيا

اتفقت إيطاليا وألمانيا على أولوية استئناف العملية السياسية في ليبيا، والانتخابات، ورفع الحصار النفطي.

جاء ذلك خلال لقاء المبعوث الخاص لوزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي إلى ليبيا نيكولا أورلاندو والمدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية الألمانية كريستيان باك، بحسب تغريدة للمسؤول الإيطالي بموقع “تويتر”.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد في برلين الاتفاق على أولوية استئناف العملية السياسية في ليبيا، والانتخابات، ورفع الحصار النفطي، والحكومة الموحدة لتقديم الخدمات الأساسية بشكل عاجل إلى الليبيين.

وبين المسؤول الإيطالي أن روما وبرلين ستعملان مع شركاء دوليين للحفاظ على سيادة واستقرار ووحدة ليبيا.