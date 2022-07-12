اللافي يناقش مع الحافي إعادة صياغة النصوص الخلافية الواردة بمشروع الدستور

العنوان – طرابلس

ناقش النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اليوم الثلاثاء مع رئيس المحكمة العليا، المستشار محمد الحافي، إعادة صياغة النصوص الخلافية الواردة بمشروع الدستور.

وأكد اللافي والحافي على إعادة صياغة تلك النصوص بشكل توافقي، وتجنب العقبات والتحديات المتعلقة بالقضايا المطروحة.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة المشاورات، التي يجريها النائب، في إطار المهمة التي يتطلع المجلس الرئاسي إلى إنجازها، لإنهاء الأزمة السياسية الراهنة.

وكان النائب بالمجلس الرئاسي، قد بدأ مشاوراته الرسمية يوم أمس الإثنين، بلقاء رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ضمن مساعي المجلس لعرض تفاصيل المبادرة ومعالجة النقاط الخلافية، تمهيداً لطرحها للنقاش مع باقي الأطراف المعنية .