ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي إبرهيم الفيتوري إن هناك رئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة يريد أن يشعل حربًا من أجل الاحتفاظ بالسلطة، رغم انتهاء شرعيته وفشله في تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية.

الفيتوري وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” أضاف أن رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة سقطت شرعيته من ديسمبر الماضي لعدم نجاح الانتخابات، وهو يتحمل الآن كل الظروف التي تتعرض لها طرابلس من أوضاع اقتصادية صعبة وتردٍ في الخدمات، وبعد أن استطاعت ليبيا طي صفحة وجود أكثر من حكومة رفض هو الآخر تسليم الحكومة وأصحبت ليبيا بحكومتين مجددًا.

وأشار الفيتوري إلى أن ليبيا الآن على حافة حرب مرة أخرى، والوضع الآن تجاوز فكرة انقسام سياسي وانتقل لانقسام مجتمعي، بعد أن لجأ الدبيبة للمدينة التي ينتمي إليها وبعض القبائل للوقوف بجانبه أمام فتحي باشاآغا.

The post الفيتوري: ليبيا الآن على حافة حرب مرة أخرى والوضع الآن تجاوز فكرة الإنقسام السياسي first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية