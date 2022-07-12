اللافي يُناقش مع رئيس المحكمة العليا إعادة صياغة النصوص الخلافية الواردة بمشروع الدستور

طرابلس 12 يوليو 2022 (وال)- ناقش النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي اليوم الثلاثاء بطرابلس، مع رئيس المحكمة العليا المستشار محمد الحافي، سُبل إعادة صياغة النصوص الخلافية الواردة بمشروع الدستور بشكل توافقي، وتجنب العقبات والتحديات المتعلقة بالقضايا المطروحة.

وجاء هذا اللقاء ضمن سلسلة المشاورات التي يجريها النائب، في إطار المهمة التي يتطلع المجلس الرئاسي إلى إنجازها، لإنهاء الأزمة السياسية الراهنة.

وكان النائب بالمجلس الرئاسي قد بدأ مشاوراته الرسمية أمس الإثنين، بلقاء رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ضمن مساعي المجلس لعرض تفاصيل المبادرة ومعالجة النقاط الخلافية، تمهيدًا لطرحها للنقاش مع باقي الأطراف المعنية بالمجلس الرئاسي الليبي. (وال)

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