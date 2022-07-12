أمن بنغازي: القبض على شاب قتل شقيقته وطعن الأخرى تحت تأثير حبوب الهلوسة

ألقى قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي القبض على شخص قام بقتل أُخته طعناً بسكين في الرقبة وطعن أُخته الأخرى بمنطقة حي الفاتح.

وذكرت مديرية الأمن، في بيان عبر حسابها على فيسبوك، أنه “عُقب ورود معلومات من غرفة العمليات الرئيسية بمديرية أمن بنغازي مفادها وصول إمرأة متوفية إلى مستشفى الجلاء إثر طعنها بسلاح أبيض برقبتها، على الفور تم انتقال أعضاء التحريات بقسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي إلى مستشفى الجلاء”.

وتابع البيان؛ “وعقب التحريات تبين إصابة زوج المجني عليها وشقيقتها الأخرى، وبسؤالها أفادت بتعرض شقيقتها المجني عليها للطعن بواسطة سلاح أبيض (موس لحم) من قبل شقيقهما المدعو (ق.م.أ)، كما أفادت أنها تعرضت هي أيضا للطعن من قبل شقيقها الذي كان في حالة غير طبيعية نتيجة تعاطيه حبوب هلوسة”.

وختم البيان موضحا أن أعضاء التحريات بقسم البحث الجنائي انتقلوا إلى محل الواقعة لجمع أكبر قدر من المعلومات عن مكان تواجد الجاني، وبعد جمع المعلومات وتحديد مكانه تم إلقاء القبض عليه والانتقال به إلى القسم، وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بطعن المجني عليها شقيقته وطعن شقيقته الأخرى بواسطة سلاح أبيض، وأفاد أيضا أنه كان تحت ثأثير حبوب الهلوسة وتم إحالته إلى النيابة العامة.