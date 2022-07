اليعقوبي: خارطة طريق الدبيبة برعاية المجتمع الدولي هي سرقة مال الليبيين

ليبيا – اعتبرت عضو مجلس النواب السيدة اليعقوبي أن خارطة طريق عبد الحميد الدبيبة برعاية المجتمع الدولي هي سرقة مال الليبيين، ودعم ظاهرة الرشوة بقوة لتصبح ثقافة، واستشراء الفساد وتعيين الفاسدين.

اليعقوبي قالت في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إن خارطة الطريق هي إذلال المواطن بكل الطرق وتحقيق حلم العائلة الفاسدة بأن تكون ليبيا تحت حكم “آل الدبيبة” وتأكيد سياسة الضحك على الذقون.

