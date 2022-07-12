نشرة دورية للأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة

بنغازي 12 يوليو 2022 (وال)- توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية عبر نشرته الدورية للأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.

بداية من اليوم الثلاثاء ملخص عام: لاتغير يذكر في حالة الطقس حيث تبقى الأجواء معتدلة على أغلب مناطق ليبيا.

رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة :

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين (30-35)مْ.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – مراده:

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (29-33) مْ.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة :

حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38-42) مْ، ولاتتجاوز ( 36 ) مْ على الحمادة والجفرة.

الواحات – السرير – تازربو – الكفرة:

حالة السماء: صافية الى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(36-38) مْ.

مدينة طرابلس:

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (20:17)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:07). (وال) ف و/ ر ت

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