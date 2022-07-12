نشرة دورية للأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة

بنغازي 12 يوليو 2022 (وال)- توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية عبر نشرته الدورية للأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.
بداية من اليوم الثلاثاء ملخص عام: لاتغير يذكر في حالة الطقس حيث تبقى الأجواء معتدلة على أغلب مناطق ليبيا.
رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة :
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين (30-35)مْ.
الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – مراده:
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (29-33) مْ.
الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة :
حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب.
الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38-42) مْ، ولاتتجاوز ( 36 ) مْ على الحمادة والجفرة.
الواحات – السرير – تازربو – الكفرة:
حالة السماء: صافية الى ظهور بعض السحب.
الرياح: شمالية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(36-38) مْ.
مدينة طرابلس:
غروب الشمس هذا اليوم الساعة (20:17)
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:07). (وال) ف و/ ر ت
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال
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