الدبيبة يتحدث مجددا عن مشكلة الكهرباء

تحدث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مجددا عن مشكلة الكهرباء في ليبيا قائلا إنها إرث متراكم منذ عشر سنوات وثمة أسباب تقف وراء تفاقمها.

وأضاف الدبيبة في كلمته خلال معايدة المجلس البلدي مصراتة أنه رغم الصعاب تستمر جهود حلحلة مشكلة الكهرباء حيث جرى تخصيص مبالغ مالية كبيرة لبناء المحطات الجديدة وصيانة المحطات القائمة وخطوط النقل والتوزيع.

وبين الدبيبة أن الحكومة قامت بخطوات فعلية فيما يخص المحطات مشيرا إلى أن تأخر افتتاح ثلاث محطات تحت الإنشاء يعود لأسباب قاهرة.

وأشار الدبيبة إلى انقطاع امدادات الغاز من المنطقة الشرقية تسبب في خسارة 1000 ميغاوات مما أثر على خدمة الشبكة ولفت إلى أن افتتاح محطتي غرب طرابلس ومصراتة سيكون خلال شهر يوليو الجاري.