تقرير «أوبك» الشهري يكشف حالة الإنتاج الليبي خلال يونيو ومايو

كشفت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» تراجع إنتاج ليبيا من النفط خلال شهر يونيو بـ78 ألف برميل يوميًا مقارنة مع شهر مايو لتكون البلاد ضمن 4 دول قادت هبوط إنتاج «أوبك» خلال الشهر الماضي.

وأفادت المنظمة في التقرير الشهري الصادر، اليوم الثلاثاء، عن هبوط إنتاج «أوبك» من النفط من قبل 4 دول أعضاء في المنظمة خلال يونيو الماضي، حيث قادت ليبيا هذا التراجع بمقدار 78 ألف برميل يوميًا ليصل إنتاجها إلى 629 ألف برميل يوميًا في يونيو بينما كان الإنتاج في أبريل 893 ألف برميل يوميًا تراجع إلى 707 آلاف برميل يوميًا في مايو الماضي.

إنتاج ليبيا من النفط خلال الربع الأول من العام 2022

كما بينت الإحصاءات أن الإنتاج الليبي من النفط استقر خلال الربع الأول من 2022 عند حدود المليون و63 ألف برميل ليهوي خلال الربع الثاني من 2022 إلى 743 ألف برميل يوميًا.

الدول الأخرى التي قادت تراجع «أوبك» كانت فنزويلا بنحو 14 ألف برميل يوميًا في يونيو المنصرم، ليبلغ الإجمالي 706 آلاف برميل يوميًا. وشهدت إمدادات النفط في الكونغو وغينيا الاستوائية بنحو 5 آلاف وألف برميل يوميًا على التوالي.

إنتاج أعضاء «أوبك» الـ13 خلال يونيو

وعمومًا ارتفع إجمالي إنتاج النفط في الدول الـ13 الأعضاء لدى «أوبك»، إلى 28.716 مليون برميل يوميًا في يونيو مقارنة مع 28.482 مليون برميل يوميًا في الشهر السابق له. وارتفع إنتاج «أوبك» بمقدار 234 ألف برميل يوميا وسط سياسة الزيادة التدريجية للإنتاج من قبل تحالف «أوبك+».

– وفاة محمد باركيندو الأمين العام لـ«أوبك» المنتهية ولايته.. «صدمة» في المنظمة

– تراجع أسعار النفط مع اتساع تفشي «كورونا» في الصين وانخفاض إنتاج «أوبك»

– «أوبك بلس» تقرر زيادة إنتاج النفط.. وتلمح لاستمرار زيادة الأسعار

كما أكد التقرير الشهري، ارتفاع إمدادات النفط من جانب 9 دول في المنظمة، بقيادة السعودية والإمارات. فقد سجل إنتاج السعودية النفطي مقدار 159 ألف برميل يوميًا خلال يونيو الماضي، ليصل الإجمالي إلى 10.585 مليون برميل يوميًا. وشهد أيضا إنتاج الإمارات من النفط زيادة قدرها 39 ألف برميل يوميًا في الشهر الماضي، ليبلغ الإجمالي 3.083 مليون برميل يوميا.

زيادة إنتاج النفط في 7 دول من أعضاء «أوبك»

وزاد إنتاج النفط في إيران بنحو 31 ألف برميل يوميا ليصل الإجمالي عند 2.574 مليون برميل يوميا. بينما بلغ إنتاج الكويت من النفط مستوى 2.718 مليون برميل يوميا خلال يونيو الماضي، بزيادة 29 ألف برميل يوميًا على أساس شهري، وفق التقرير.

كما قفزت الإمدادات النفطية من أنغولا والعراق والغابون بنحو 27 و17 و16 ألف برميل يوميًا على الترتيب. في حين صعد إنتاج النفط في الجزائر ونيجيريا بمقدار 9 و5 آلاف برميل يوميًا على التوالي.