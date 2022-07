الأمين: الشعب يعاني معيشيًا وللخلاص من جلاديه وسراقه يريد فقط إجراء انتخابات برلمانية

ليبيا – قال الحبيب الأمين القيادي في مدينة مصراتة الموالي لتركيا: “الشعب يعاني معيشيًا، وللخلاص من جلاديه وسراقه يريد فقط إجراء انتخابات برلمانية لاعادة إنتاج الشرعية الشعبية واستكمال المسار الدستوري”.

الأمين أشار في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى أنه لم يعد يريد أي تدوير وتمديد مجالس ولا توليد حكومات ولا ترقيع مبادرات.

وأضاف: “تفهموا هذه الحقيقة الليبية فأنتم تكابرون وتكذبون في الوقت الخادع”.

