«اللافي» يلتقي «الحافي» لمناقشة إعادة صياغة النصوص الخلافية بمشروع الدستور

التقى النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اليوم الثلاثاء، برئيس المحكمة العليا، المستشار محمد الحافي.

وأوضح حساب المجلس الرئاسي على فيسبوك، في بيان، أن اللقاء تناول مناقشة “بعض المسائل، وفي مقدمتها إعادة صياغة النصوص الخلافية الواردة بمشروع الدستور، بشكل توافقي، وتجنب العقبات والتحديات المتعلقة بالقضايا المطروحة”.

وتابع البيان، أن هذا اللقاء يأتي “ضمن سلسلة المشاورات، التي يجريها اللافي، في إطار المهمة التي يتطلع المجلس الرئاسي إلى إنجازها، لإنهاء الأزمة السياسية الراهنة”.

وكان اللافي، قد بدأ مشاوراته الرسمية أمس الإثنين، بلقاء رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، ضمن مساعي المجلس لعرض تفاصيل المبادرة ومعالجة النقاط الخلافية، تمهيداً لطرحها للنقاش مع باقي الأطراف المعنية .