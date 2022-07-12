مكافحة الأمراض: لم تسجل أي إصابة بجدري القرود في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي حالة مصابة بجدري القرود داخل ليبيا.

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن مختبر صحة المجتمع التابع للمركز استقبل المدة الماضية أربع عينات اشتباه بمرض جدري القرود من مناطق مختلفة من البلاد، وبعد إجراء التحاليل اللازمة ظهرت النتائج سالبة.

وشدد المركز على أن جميع الفحوصات الطبية والمخبرية متوفرة للرصد والتقصي المبكر والتعامل مع هذا المرض ضمن خطة وقائية متكاملة.

ودعا المركز المواطنين والمقيمين في حالة ظهور طفح جلدي حول الفم والأعضاء التناسلية،بعد حوالي ثلاثة أيام من الإصابة بالحمى، وانتفاخ في الغدد اللمفاوية، إلى التوجه لأقرب مركز صحي للقيام بالفحوصات المطلوبة.