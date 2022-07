الشهيبي: الأزمة الحاصلة بالمنطقة الشرقية سببها انقطاع الكهرباء عن محطات الوقود

ليبيا – أكد المتحدث الإعلامي باسم ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي استمرار حركة ناقلات الوقود بنوعيه الديزل والبنزين بصورة طبيعية، وعدم حدوث أي تأخير في وصولها للميناء.

الشهيبي قال في تصريح لمنصة “فواصل”: إن الأزمة الحاصلة في المنطقة الشرقية سببها انقطاع الكهرباء عن محطات الوقود.

وأشار إلى أنه خلال الأسبوع الأخير وصل الميناء ناقلتا بنزين حمولة 30 ألف طن للناقلة، وناقلة ديزل، والإشكال الحاصل خارج الميناء.

