شركة المياه والصرف الصحي: طرح الأحمال سبب طفح المجاري وشح مياه الشرب

ناشد مدير مكتب الإعلام والتوعية بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي محمد كريم، الشركة العامة للكهرباء استثناء محطات الضخ والرفع ومحطات المياه، من طرح الأحمال.

وقال «كريم»، في تصريحات رصدتها «الساعة24»، إن طرح الاحمال لساعات طويلة أدى إلى طفح مياه في الصرف الصحي في الطرق العامة، وشح مياه الشرب في المدن والمناطق.

واضاف «الشركات التي تزوّدنا بالوقود تواصل توفيره لكننا بحاجة إلى زيادة الكمية لضمان استمرار تشغيل محطات مياه الصرف الصحي».

واختتم مدير مكتب الإعلام والتوعية بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي بقوله، «الشركة ما زالت تفتقر إلى الدعم، وتنتظر تنفيذ الكثير من الوعود المتحصلة عليها من أصحاب القرار».