تفاصيل مشاركة باشاغا في جلسة لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان البريطاني

شارك رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا اليوم الثلاثاء في جلسة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني بعنوان “أمن ليبيا والسياسة الخارجية وخارطة الطريق نحو التعافي”.

وأكدت الحكومة الليبية في بيان لها أنه تمت دعوة باشاغا من قبل رئيس لجنة الخارجية بالبرلمان البريطاني توم توجنهاادت للإدلاء بشهادته بعد زيارته إلى بريطانيا الشهر الماضي للقاء عدة سياسيين بريطانيين.

وشدد باشاغا خلال الجلسة على أن بريطانيا صديق مهم ومخلص لليبيا ومن المهم أن نبقي قنوات التواصل مفتوحة دائما.

وأضاف باشاغا أن مشاركته اليوم وتأمين الدعم من المجتمع الدولي هو جزء مهم من تحقيق خارطة الطريق نحو التعافي التي هي مشروع واضح والتزام من الحكومة لجميع الليبيين والمجتمع الدولي.

وأكد باشاغا الحرص على إنهاء الصراعات قائلا كلما زاد وعي العالم بمعاناة الليبيين زادت قدرته على المساعدة مشددا على وقوف بريطانيا وليبيا جنبا إلى جنب في محاربة إرهاب داعش.

وتابع باشاغا سنواصل الوقوف معا في معركتنا ضد الهجرة غير الشرعية والمرتزقة الأجانب وارتفاع أسعار الطاقة.