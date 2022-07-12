باشاغا: ليبيا أصبحت ساحة لتصفية الحسابات الدولية.. وكل الدول لم تأخذ موقفا رافضا لحكومتي

قال رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، إن ليبيا أصبحت ساحة لتصفية الحسابات الدولية، معتبرًا أن ما يحدث في أوكرانيا ألقى بظلاله على ليبيا على المستوى السياسي والأمن الغذائي.

وأضاف باشاغا، في حديثه خلال جلسة مناقشة مع لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني، اليوم الثلاثاء، إن «الشعب الليبي غير راضٍ عن هذا الوضع المؤسف»، مستشهدًا بالاحتجاجات التي شهدتها البلاد خلال الأسابيع القليلة الماضية في جميع المناطق، وأن «أكبرها كانت في العاصمة طرابلس».

باشاغا يستغرب الدعم الدولي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية

واعتبر أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية «لا يملك سيطرة على الأرض، ومع ذلك تواصل الأمم المتحدة وبعض الجهات الدولية الأخرى الفاعلة دعمه، بما في ذلك الحكومة البريطانية».

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وقال إن الدبيبة «يجلس في طرابلس محميًا من قبل عدد محدود من الميليشيات التي يعتقد أن بعضها على صلة بجماعات إرهابية دولية، مع عودة نشاط الجماعات الإرهابية خاصة في الجنوب الليبي»، لافتًا إلى «عودة سطوة المليشيات وابتزازها مؤسسات الدولة واستحواذها على سلطة القرار».

باشاغا: إيرادات ليبيا تُستخدم لحماية مصالح شخصية

وتحدث باشاغا عن فترة حكم حكومة الوحدة الوطنية، بقوله إن «الإيرادات التي تحصل عليها ليبيا مقابل مواردها الطبيعية تُستخدم لحماية مصالح شخصية، بدلًا من استخدامها لمصلحة الشعب الليبي».

وقال إن فترة حكومة الوحدة الوطنية شهدت ليبيا فيها ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار الغذاء والدواء دون معالجات حكومية، وتفاقمت أزمة الكهرباء «رغم كل الأموال الكبيرة التي صُرفت لها حسب بيانات الحكومة»، مستشهدًا بما قال إنها حادثة أولى من نوعها في ليبيا، عندما «أمضى الطالب الليبي عامه الدراسي كاملًا دون كتب بسبب الصراع والتسابق على العمولات والصفقات»، في إشارة إلى أزمة طباعة الكتاب المدرسي خلال العام الدراسي المنقضي.

وقارن باشاغا بين عملية تكليفه رئيسًا للحكومة مقابل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، بقوله: «في فبراير من هذا العام، جرى انتخابي لمنصب رئيس وزراء ليبيا من قبل مجلس النواب خلال جلسة تصويت مفتوحة وجرى بثها على الهواء في وسائل الإعلام المحلية، وبتزكية من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، وقد جرت إحاطة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بكل إجراءات التصويت».

في المقابل، يقول باشاغا إن «الدبيبة، جرى اختياره بعد تصويت مغلق في جنيف في مارس 2021 في عملية شابها الفساد باعتراف من الأمم المتحدة»، مشيرًا إلى رفض الدبيبة قبول نتيجة تصويت مجلس النواب بسحب الثقة منه «رغم أنه هو ذات البرلمان الذي منح حكومته الشرعية في جلسة رسمية بسرت».

باشاغا: الدبيبة أمر بإطلاق النار عليَّ

وتحدث باشاغا عن محاولة دخول العاصمة طرابلس في مايو الماضي لممارسة مهامه، بقوله إن «الدبيبة أمر مليشياته بإطلاق النار عليَّ وعلى من يؤيدني في أحياء مقتضة بالسكان؛ وتفاديًا لإراقة الدماء فقط، قمت بالانسحاب لأنني كنت مصممًا على تجنب فقدان المزيد من الأرواح الليبية».

وأشار إلى «خارطة الطريق نحو التعافي» التي وضعها، لافتًا إلى أنه سيعمل لتحقيق ذلك، وينوي معالجة المشاكل العديدة التي تواجه ليبيا اليوم، بما في ذلك تواجد المقاتلين الأجانب والمرتزقة داخل البلاد بطرق غير قانونية.

باشاغا: أحظى بقبول العديد من الدول العربية والأوروبية

وتابع أن «ليبيا اليوم غير قادرة على القيام بكل هذا إلا بدعم ومساندة من المجتمع الدولي، ونتطلع أن يكون الدور الأبرز للمملكة المتحدة، خاصةً أن كل الدول لم تأخذ موقفًا رافضًا لحكومتي وأحظى بقبول العديد من الدول العربية والأوروبية».

وقال إن حكومته ستعمل على توفير فرص الاستثمار وإعادة الإعمار، وهي مستعدة للتعاون والعمل مع الجانب البريطاني وعلى ملف اتفاقية أمن الطاقة وتجارة العبور والمساعدة في التقليل من تدفق المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون إلى جنوب أوروبا عبر ليبيا.