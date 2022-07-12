محمود العريبي: مخابز بنغازي  لديها أزمة «نافتة» بسبب شركة البريقة 

أكد نقيب خبازي بنغازي محمود العريبي، أن “المخابز لديها أزمة «نافتة»؛ بسبب عدم تعامل شركة البريقة النفطية مع المخابز رأسا”.

وقال «العريبي» في تصريح خاص لشبكة لام، إن شركة البريقة “تعاملها محدود مع سائقي الشاحنات الخاصة بنقل الوقود”.

وأضاف أن “سوء التوزيع من قبل سائقي الشاحنات الخاصة بنقل الوقود أدى إلى إقفال عدد من المخابز بمدينة بنغازي”.

وشدد على أنه “لا صحة للأخبار المتداولة عن أخذ الوقود من المخابز والإتجار به خارجا”.

وأردف العريبي، أن ” نستغرب تعامل شركة البريقة لتسويق النفط مع سائقي الشاحنات وعدم تعاملها معنا كنقابة”.

وختم نقيب خبازي بنغازي، أن “قنطار الدقيق لا يزال يتراوح ما بين 300 على 310 دينار بحسب نوعية الدقيق”.

تجدر الإشارة إلى أن “سعر قنطار الدقيق في ليبيا يشهد ارتفاعا ملحوظا، حيث وصل سعر القنطار قبل نحو شهرين لـ 280 دينار، ثم ارتفع سعره إلى 310 دينار.