دريجة: دول إفريقية تزود أوروبا ببديل للغاز الروسي بينما ليبيا توقفت عن إنتاج 50% من نفطها وغازها

ليبيا – قال المحلل الاقتصادي محسن الدريجة: “6 مليار دولار تكلفة الوقود المدعوم العام الماضي و2 مليار دولار تكلفة الغاز المستخدم في توليد الكهرباء (عندما تتوفر)”، مؤكدًا أن هذا العام التكلفة ستكون أعلى.

الدريجة وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أضاف: “لكم أن تتفكروا في مقدار التنمية التي يمكن أن تحدث إذا وجهنا قيمة 8 مليار دولار للتنمية على أسس علمية وشفافة، ولكن في غياب الإدارة الرشيدة ستضيع مثلها مثل غيرها”.

وأردف: “السنغال، وموريتانيا، وغينيا، وتنزانيا ودول إفريقية أخرى تنفذ فيها مشاريع إنتاج وتسييل الغاز بهدف تزويد أوروبا ببديل للغاز الروسي، بينما ليبيا التي يربطها خط غاز بحري بأوروبا توقفت عن إنتاج خمسين بالمئة من نفطها وغازها”، مضيفًا: “إذا أنتجناه ضاع وإذا تركناه ضاعت الفرص، ولا بديل عن إدارة رشيدة للأموال الليبية بدون تسييس صرف الأموال وبدون هيمنة أجنبية”.

