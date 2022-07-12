إسماعيل: دخول حكومة باشاغا إلى العاصمة يتطلب توافق الأطراف الأساسية بطرابلس وماحولها

قال المحلل السياسي السنوسي إسماعيل إنه في حال نجاح حكومة فتحي باشاغا من دخول العاصمة سلميًا فإنها ستنال بالتأكيد فرصة كبيرة لكي تعمل على استعادة المقار الحكومية المشغولة من قِبل حكومة عبد الحميد الدبيبة المنتهية ولايته، والتي ترفض حتى الآن إتمام عملية التسليم والاستلام، برغم عدم وجود أي أثر لعملها خارج مدينة طرابلس.

إسماعيل وفي تصريح صحفي، أضاف: “لا بد من الإشارة بوضوح إلى الفارق بين الحكومتين من حيث وجود مشروع سياسي من عدمه، لأن حكومة باشاغا تحمل مشروعًا سياسيًا واضحًا وهو خريطة الطريق الليبية التي تم التوافق عليها بين مجلسي النواب والدولة بمسارين الأول هو المسار الدستوري، والذي يسير بشكل جيد ويكاد يصل منتهاه بالتوافق على شروط الترشح للرئاسة في الوثيقة الدستورية، التي تم التوافق على غالبية بنودها بين المجلسين”.

ورأى أن المسار الثاني هو المسار التنفيذي الذي يتمثل في الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا ويتطلب دخول هذه الحكومة إلى العاصمة توافق الأطراف الأساسية الموجودة في طرابلس، وما حولها، وهذا ما يعمل عليه باشاآغا لكي يتمكن من دخول العاصمة سلميا والعمل فيها بشكل اعتيادي.