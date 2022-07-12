إيطاليا وألمانيا: اتفقنا على ضرورة وجود حكومة موحدة لتقديم الخدمات الأساسية العاجلة لليبيين

التقى المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالي إلى ليبيا نيكولا أورلاندو، اليوم الثلاثاء، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية الألمانية كريستيان باك.

واتفق الطرفان، خلال لقائهما في برلين، على ضرورة استئناف العملية السياسية في ليبيا، وإجراء الانتخابات، ورفع الحصار النفطي، وذلك وفق ما نشره أورلاندو عبر حسابه بتويتر.

كما اتفق الطرفان على ضرورة وجود حكومة موحدة لتقديم الخدمات الأساسية عاجلًا إلى الليبيين، وأكدا أن إيطاليا وألمانيا ستعملان مع الشركاء الدوليين للحفاظ على سيادة ليبيا واستقرارها ووحدتها.