اللافي يبحث مع الحافي إعادة صياغة النصوص الخلافية الواردة بمشروع الدستور بشكل توافقي

ليبيا – التقى عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي اليوم الثلاثاء في طرابلس رئيس المحكمة العليا المستشار محمد الحافي، وذلك لمناقشة بعض المسائل، وفي مقدمتها إعادة صياغة النصوص الخلافية الواردة بمشروع الدستور، بشكل توافقي، وتجنب العقبات والتحديات المتعلقة بالقضايا المطروحة.

اللقاء يأتي بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي ضمن سلسلة المشاورات، التي يجريها اللافي، في إطار المهمة التي يتطلع الرئاسي إلى إنجازها، لإنهاء الأزمة السياسية الراهنة.

يُشار إلى أن اللافي قد بدأ مشاوراته الرسمية يوم أمس الإثنين، بلقاء رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، ضمن مساعي المجلس لعرض تفاصيل المبادرة ومعالجة النقاط الخلافية، تمهيدًا لطرحها للنقاش مع باقي الأطراف المعنية .

