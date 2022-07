الخفيفي: نتوقع دخول محطتي طبرق وغرب طرابلس على الشبكة الكهربائية مع الأيام القادمة

ليبيا – قال مساعد مدير عام شركة الكهرباء لشؤون التشغيل صلاح الخفيفي إنه قد تم البدء بإجراء الاختبارات الأولية للوحدتين الأولتين بمحطتي طبرق وغرب طرابلس الاستعجالي.

الخفيفي توقع في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” نجاح الاختبارات التشغيلية لهما ودخولهما على الشبكة الكهربائية مع الأيام القادمة.

وأوضح أن تراجع ساعات طرح الأحمال خلال أيام العيد كان نتيجة لقلة الطلب وانخفاض درجات الحرارة، مشيرًا إلى أن أزمة نقص إمدادات الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء ما زالت مستمرة دون أي مؤشرات إيجابية لمعالجتها.

وأشار إلى أن نقص الإمدادات تسبب بشكل رئيس في فقدان ما قيمته 600 ميغاوات عن المنطقة الشرقية.

