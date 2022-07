ليبيا – ألقى قسم البحث الجنائي التابع لمديرية أمن بنغازي القبض على شخص قام بقتل أُخته طعنًا بسكين في الرقبة وطعن أُختها الأخرى بمنطقة حي الفاتح.

مديرية أمن بنغازي ذكرت عبر مكتبها الإعلامي أن معلومات وردت من غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية مفادها وصول امرأة متوفاة إلى مستشفى الجلاء إثر طعنها بسلاح أبيض برقبتها.

وأضافت المديرية أن أعضاء التحريات بقسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي انتقلوا إلى مستشفى الجلاء، وعند وصولهم اتضح إصابة زوج المجني عليها وشقيقتها الأخرى، وبسؤال شقيقة المجني عليها أفادت بتعرض المجني عليها للطعن بواسطة سلاح أبيض (موس لحم) من قبل شقيقها المدعو (ق.م.أ ) وتعرضها للطعن من قبل شقيقها، وأفادت أيضًا أن شقيقها كان بحالة غير طبيعية نتيجة تعاطيه لحبوب الهلوسة.

وبحسب المكتب الإعلامي انتقل أعضاء التحريات بقسم البحث الجنائي إلى مكان الواقعة لجمع أكبر قدر من المعلومات عن مكان تواجد الجاني، وبعد جمع المعلومات وتحديد مكان الجاني تم إلقاء القبض عليه والانتقال به إلى القسم، وبالتحقيق معه تبين أنه يُدعى (ق.م.أ) واعترف بقيامه بطعن المجني عليها شقيقته وطعن شقيقته الأخرى بواسطة سلاح أبيض تحت ثأثير حبوب الهلوسة.

مديرية أمن بنغازي أكدت إحالة المتهم إلى النيابة العامة.

The post مديرية أمن بنغازي تكشف تفاصيل جريمة قتل شخص لأخته بمنطقة حي الفاتح first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية