إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية تفتح باب القبول لتجنيد دفعة جديدة

طرابلس 12 يوليو 2022 (وال)- أعلنت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، عن فتح باب القبول لتجنيد دفعة جديدة لصالح الإدارة.

ودعت الإدارة إعلانها الراغبين بالالتحاق التوجه إلى مقر الإدارة الكائن بمنطقة تاجوراء “بعد كوبري الطاقة النووية أمام مقر البحرية” بتجاه الشرق اعتبارًا من يوم غد الأربعاء.

واشترطت الإدارة على الراغبين في الإلتحاق بأن يكون ليبي الجنسية من الأبوين، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن لا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة.

كما اشترطت بأن يكون المتقدم لائقًا صحيًا للخدمة النظامية، وأن لا يقل طوله عن 1.68 سم، وأن يجتاز الطالب اختبارات اللياقة البدنية والمعلومات الثقافية والقدرات، ويتم ذلك عن طريق لجنة مشكلة بالخصوص.

وأشترطت الإدارة على الراغب في الالتحاق بأن يكون متحصلا على شهادة التعليم الأساسي أو مرحلة التعليم الثانوي.

وطالبت إدارة إنفاذ القانون الراغبين في الالتحاق اصطحاب المستندات التالية :

1- شهادة ميلاد من السجل المدني نسخ أصل (2) صورة طبق الأصل.

2- شهادة حسن السيرة والسلوك من السجل المدني نسخ أصل (2) صورة طبق الأصل.

3- شهادة الوضع العائلي من السجل المدني نسخ أصل (2) صورة طبق الأصل.

4- شهادة الإقامة من السجل المدني نسخ أصل (2) صورة طبق الأصل.

5- شهادة الحالة الجنائية (شهادة براءة).

6- الرقم الوطني من السجل المدني نسخ أصل (2) صورة طبق الأصل.

7- المؤهل العلمي عدد نسخ 1 أصل (2) صورة طبق الأصل.

8- عدد (9) صور شخصية خلفية لون أزرق.

9- عدد 3 ملفات اللون أزرق.

10- بطاقة الخلو من الدرن نسخ (1) أصل (2) طبق الأصل.

11- بطاقة تحليل ثلاثي نسخ (1) أصل (2) طبق الأصل.

12- صورة إثبات الهوية (بطاقة شخصية أو جواز السفر). (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال