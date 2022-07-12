الرعيش: الرئاسي لايمتلك السلطة ليجمد عمل مجلسي النواب والدولة

رأى المحلل السياسي محمد الرعيش أن المجلس الرئاسي قادر على إصدار قرار بتجميد مجلسي النواب والدولة، وإصدار قاعدة دستورية، ولكنه غير قادر على تنفيذ ذلك على أرض الواقع وإلزام الأطراف الأخرى بقبول قراراته، بسبب عدم امتلاكه لقوة وسلطة ودعم شعبي على الأرض.

الرعيش وفي تصريحات صحفية، أوضح أن الرئاسي يفتقد كذلك إلى الدعم الدولي الرافض لهذه الخطوة،معتبرًا أنها ستؤدي إلى مزيد من العنف وعدم الاستقرار في ليبيا، لافتًا إلى أنه يقود جهودًا كبيرة للتوصل إلى توافق بين البرلمان ومجلس الدولة حول قاعدة دستورية للانتخابات.