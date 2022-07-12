الوطني لمكافحة الأمراض: ليبيا خالية من مرض جدري القرود

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، خلو ليبيا من مرض جدري القرود، وسلامة عينات الاشتباه للحالات الأربع بعد إجراء التحاليل اللازمة وظهور نتائجها سالبة.

وقال مركز مكافحة الأمراض في بيان له، اليوم الثلاثاء، إنه “لم يتم حتى الآن تسجيل حالات إصابة داخل البلاد”.

وأكد البيان، أن “جميع الفحوصات الطبية والمختبرية متوفرة للرصد والتقصي المبكر والتعامل معه”.

ونوّه المركز المواطنين والمقيمين في حال ظهور طفح جلدي حول الفم والأعضاء التناسلية بعد حوالي 3 أيام من الإصابة بالحمى، وانتفاخ في الغدد اللمفاوية إلى ضرورة التوجه لأقرب مركز صحي للقيام بالفحوصات المطلوبة.