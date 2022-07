عبد العزيز: الصادق الغرياني أصبح شخصية عالمية وصيته على مدى السمع والبصر

ليبيا – قال عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز إن الدول تنفق المليارات على الإعلام والمنظمات الدولية؛ لأنها تعلم بأنها السلاح الأول الذي يصنع الوعي الحقيقي أو يزيفه.

عبد العزيز أكد خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس الإثنين وتابعته صحيفة المرصد على أنه لا يمكن بعد 2011 العودة للاستبداد والديكتاتورية، فالطريق طويل، لكن الهدف واضح وهو الوصول لدولة ديمقراطية يتم فيها التداول السلمي على السلطة ودينها الاسلام.

وأشار إلى أن البعض يقوم بتشوية كل “المخلصين” كالصادق الغرياني المصنف على قوائم الارهاب بدول الخليج ومصر، زاعمًا بأن الأخير قد أصبح “شخصية عالمية وصيته على مدى السمع والبصر” لأنه يقول الحق ولا يخشى أحدًا حسب تعبيره.

وفيما يلي النص الكامل:

نحن ندرك أن احتياجات الإنسان الأساسية ليست منّة من أحد والحياة الكريمة واجب على الدولة توفيرها، ولكن كيف يمكن أن تتوفر الحاجات عندما تغيب الحرية ويزيف الوعي ويصبح الإنسان مجرد حيوان؟ الإعلام هو الذي يثبط الطغاة وينزعهم ويقنع الإنسان أن يكون عبارة عن حيوان ويرضى بذلك وهو ذاته الذي يصنع الثورة في داخل الإنسان ويفجر البركان داخله.

الفرق بين المواطن والرعية، المواطن من يشارك في الحياة السياسية ويتكلم وعنده صوت ويرفض ويحتج وفق آليات معروفة، بينما القطيع هم من يأكلون ويشريون دون التدخل في شيء وهذه رسالة الإعلام المخلص، لا يمكن بعد 2011 وهذه الدماء أن نرجع للاستبداد والديكتاتورية، الطريق طويل لكن الهدف واضح دولة ديمقراطية يتم فيها التداول السلمي على السلطة ودينها الإسلام. من يكون في السلطة هذا رأي الليبيين.

عندما تصرف الدول المليارات على الاعلام والمنظمات الدولية لأنها تعرف أنه السلاح الاول ويصنع الوعي الحقيقي أو يزيف الوعي، من اللحظة الأولى التي خرجنا بها للإعلام نعرف أننا سنستهدف وكذلك الخيريين، أحيانًا نجد بعض التعبيرات عند إخوانا السعوديين يقولون عن البطاقة الشخصية، بطاقة تابعية، معناها تابعة لآل سعود؛ لأن ما عندهم شيء اسمه مواطن.

في الدول الأخرى وفي ليبيا اسمها بطاقة شخصية، لكن هل تشارك في الحياة السياسية؟ اليوم نفس الشيء يريدون أن يردونا لذلك، وللأسف الشديد الكثير من الناس لما ضيقوا عليهم في معاشهم اختاروا المعاش على المواطنة. يعولون على ما نحكي فيه، نخرج ونتحدث كلمة وتتناقلها دون وعي والناس التي من الممكن أن تتحدث وتأثر في المجتمع يتم اغتيالها معنويًا.

عندما كنا نتكلم ونقول المجرم حفتر يسعى لتغير ديموغرافي في ليبيا وأن هذا الرجل يريد أن يحكم، قالوا إنني مفتن وبدأوا يكذبون والكثير من تيار الثورة شارك في اغتيال معنويًا لشخصيات من خط فبراير. هناك تغير ديموغرافي في المنطقة الشرقية من 8 سنوات وقلتم علينا إخوان ومقاتلة وداعش، الشيخ الصادق رغم الآلم والمرارة قال هذا الكلام وكل المخلصين شوهتموهم، اليوم الكلام الذي كنا نقول فيه يقوله أصحاب الشأن.

جاء المجرم حفتر لدرنة وخرجوا باحتفالية له وخرج شخص في فيديو قال: كيف درنة لا تخرج عن بكرة أبيها للمشير حفتر؟ يقنع حفتر أن أهل درنة لا يريدونه ولا يحبونه ويقول درنة فاسدة وتريد العصا، الصادق الغرياني شخصية أصبحت عالمية وصيته على مدى السمع والبصر، خاصة لأنه يقول الحق ولا يخشى، وفي العالم الإسلامي بالكامل يعرفون قدره.

