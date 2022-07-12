مرشح رئاسي: لم يبق أمام الليبيين سوى النزول إلى الشارع لإنقاذ البلد

رأى المرشح الرئاسي ” بشير الأحمدي ” أنه لم يبق أمام الليبيين سوى خيار النزول إلى الشارع ومحاولة إنقاذ البلد ووقف العبث بمقدراته، وتغيير المشهد السياسي الذي يزداد سوءاً.

وقال الأحمدي في تصريحات صحفية إن “الوضع المعيشي ليس بأفضل من الوضع السياسي، بل هو انعكاس لفشل كل السياسات التي مرت على البلد، وكانت نتيجتها تفاقم الوضع المعيشي وتدني مستوى الخدمات وبعثرة للمال العام وحالة فساد تجتاح النخب السياسية، في ظاهرة تكلم عنها الكثيرون، ولهذا وجب التحرك لإنقاذ البلد”.

مؤكدآ على أن “خطوة المجلس الرئاسي بطرح خطة عمل تعالج الانسداد السياسي غير مجدية، وللاستهلاك المحلي؛ لأن المجلس الرئاسي للأسف ومنذ ولادته لم يشتغل بمفهوم قيادة الدولة وإنقاذها، وربما تم تقييده ومحاربته وتحجيم دوره، وهذا ما سمعناه من أعضائه، وبالتالي لن يستطيع القيام بهذه الخطوة التي نعتقد أنها تحتاج إلى إرادة وشجاعة لا يمتلكها أعضاء المجلس، وبالتالي من الواجب إسقاط كل الأجسام التي أسهمت في تعميق الأزمة”.