الكبير: الخيار الاقرب اذا اتفق مجلسي النواب والدولة هو تشكيل حكومة مصغرة مهمتها تنفيذ الانتخابات

ليبيا – استبعد الكاتب والمحلل السياسي عبد الله الكبير الموالي لحكومة الوحدة أن يكون هناك أهمية للقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وعضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي فهذه ليست المرة الاولى التي يلتقي بها عقيلة مع اللافي وتصدر تصريحات عمومية حولها.

الكبير أشار خلال تصريح أذيع على قناة” ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الإثنين وتابعته صحيفة المرصد إلى أن اللافت هو اعلان اللافي انهما اتفقا على ان تكون هناك حكومة موحدة لاجراء الانتخابات.

وأضاف: “هل يقصد اللافي أنهم سيتخلون عن حكومة الدبيبة لمصلحة الحكومة الأخرى التي شكلها عقيلة صالح أم اتفقا على انه لابد من تشكيل حكومة ثالثه بعيداً عن الدبيبة وباشاآغا في كل الاحوال لا يملكان هما تشكيل الحكومة! هناك أطراف اخرى دولية واقليمية لابد ان يكون لها تأثير ودور”.

وأكد على أن المجلس الرئاسي يحاول التواصل مع كل الأطراف بسبب الضغوطات التي يتعرض لها داخلياً ليفعل دوره وينهض بمسؤولية انقاذ البلاد والذهاب نحو الانتخابات لإنهاء حالة الجمود السياسي ويبدوا كأنه يحاول أن يفعل شيء من أجل حل الأزمة مستبعداً أن يكون هناك نتائج ملموسة.

وبيّن أن الخيار الأقرب واقعياً باعتبار ان حكومة باشاآغا بسبب كل اللغط والجدل الذي دار حول تشكيلها والرفض المستمر من اطراف سياسية وعسكرية عديدة وفاعلة خاصة المنطقة الغربية، ومسألة تمكنها من الحكم شبه مستحيلة والدبيبة مع حالة العداء الذي يشنها عليه مجلس النواب أو طرف مسيطر على مجلس النواب مع عدد من اعضاء مجلس الدولة بالإضافة للحملة التي تشن على الحكومة بسبب الفساد والاخفاق في بعض الملفات، فالخيار الاقرب اذا اتفقا مجلسي الدولة والنواب على اجراء انتخابات هو تشكيل حكومة لا تكون حكومة محاصصة بل مهمتها تنفيذ الانتخابات وتكون حكومة مصغرة للملفات المستعجلة ويمكن تعيين وزارء لها أما باقي القطاعات تنتظر حتى تجاوز مرحلة الانتخابات.

أما بشأن ما صرحت به المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز عن وساطة أممية تدار بين حكومتي فتحي باشاآغا وعبد الحميد الدبيبة، علق معتبراً ألا ترقى لحد المفاوضات والتعبير الذي استخدمته ستيفاني وهو الوساطة هو التعبير المناسب فالوساطة محاولة الوصول لحلول وسط بين الحكومتين.

وتابع قائلاً: “ما هي الحلول الوسط بين شخصيتين كلاهما يريد ان يكون هو الاول ورئيس الحكومة، اعتقد انها تقصد ان تتواصل مع الطرفين أو الحكومتين ولأجل التهدئة وعدم التصعيد ووصول الأمر للتأزم بينهما وهذا اقصى ما يمكن ان تصل له البعثة في الملف مع استمرار حفاظها على حياديتها وعدم ميلها لأي من الطرفين، الوساطة ربما كما تشير الازمة وأنها ممكن ان تنفرج الازمة ويسلم احداهما للآخر هذا مستبعد”.

