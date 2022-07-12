الفيتوري: لم نشاهد أي بلد غيّر سعر صرف عملته لمعالجة التضخم إلا في ليبيا

قال الخبير الاقتصادي ” عطية الفيتوري ” إذا حدث تضخم في أي بلد تتم معالجته باستخدام أدوات السياسات الاقتصادية الأخرى وليس بتغيير سعر الصرف.

وتابع الفيتوري في تصريحات صحفية :”لم نشاهد أي بلد غير سعر صرف عملته لمعالجة التضخم أو معالجة عجز ميزانيته العامة إلا في ليبيا ، وكما يقال من ليبيا يأتي الجديد”.

كما أوضح أن هناك فرق بين السعر العادل والسعر التوازني، السعر العادل يطلق على أسعار السلع والخدمات عندما يتساوى السعر مع التكلفة الحدية للإنتاج.

وأضاف الخبير الاقتصادي أما السعر التوازني فيطلق على السعر الذي يؤدي إلى تساوي الطلب على العملات الأجنبية مع عرضها.

وأكد أنه لا يوجد سعر عادل ولا سعر توازني في الأجل الطويل، وإنما هي توازنات في الأجل القصير الذي يمكن أن يختلف في أي وقت ولأي سبب.

وأفاد الفيتوري أن معالجة اختلالاتها لا تتم عادة بالتأثير المباشر فيها، وإنما من خلال الإصلاح الاقتصادى والسياسات الاقتصادية.