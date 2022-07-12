الوطنية للنفط ترفع حالة القوة القاهرة عن ميناءيْ البريقة والزويتينة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط رفع حالة القوة القاهرة عن ميناءي البريقة والزويتينة مشيرة إلى أن الناقلة “ايبلا” في طريقها لشحن شحنة من المكثفات بعد قبولها فنياً من شركة سرت.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله بحسب بيان صادر، إنه “بعد مفاوضات طويلة ومستمرة إبان فترة عطلة عيد الاضحى تم الاتفاق على دخول الناقلة فور وصولها ومباشرة شحن المكثفات من مينائي البريقة والزويتينة في خطوة تتبعها خطوات”.

وأضاف صنع الله إن فريقا من المختصين بالمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة يتولى المفاوضات للموافقة على قبول النواقل لمناداة مينائي السدرة والزويتينة والمباشرة بمعاودة الانتاج لحقول شركتي الواحة ومليته بأمل انفراج الازمة.

كما قال صنع الله إنه “طيلة الأيام الماضية تم التواصل مع حرس المنشآت النفطية ورئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب الليبي ونتج عن هذه المفاوضات الوصول الى قناعة من أهمية شحن المكثفات لحل أزمة نقص الغاز في المنطقة الشرقية وضمان تغذية محطتي الزويتينة وشمال بنغازي فضلا عن محطة السرير فور مباشرة إنتاج حقول شركة الواحة “.

وطمأنت المؤسسة السوق النفطية بأن ليبيا والمؤسسة الوطنية للنفط مستمران في النهوض بمسئولياتهما والمحافظة على تدفق النفط بانتظام للاسواق العالمية، مؤكدة إعطاء التعليمات للشركات بزيادة القدرة الانتاجية تدريجيا من النفط والغاز الطبيعي.

في سياق متصل قالت الوطنية للنفط إنها تعمل لفائدة المصلحة الليبية وإن سيادتها لا تحتكم بالولاء إلى دول أجنبية لها حسابات تختلف عن حسابات الوطن بحسب البيان.