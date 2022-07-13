«النفط» الليبية ترفع حالة القوة القاهرة عن مينائي البريقة والزويتينة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في بيان، اليوم الأربعاء، رفع حالة القوة القاهرة واستئناف الصادرات من مينائي البريقة والزويتينة.

وذكر البيان الذي نقلته وكالة «رويترز» للأنباء أن فريقاً من المتخصصين من المؤسسة يجري مفاوضات للسماح للناقلات بدخول مينائي البريقة والزويتينة لاستئناف الصادرات، ولاستئناف الإنتاج من حقول شركتي «الواحة» و«مليته».

وطمأنت المؤسسة السوق النفطية من أن «ليبيا مستمرة في النهوض بمسئولياتها والمحافظة على تدفق النفط بانتظام للأسواق العالمية، وقد أُعطيت التعليمات للشركات بزيادة القدرة الإنتاجية تدريجياً من النفط والغاز الطبيعي».

وفي 19 أبريل (نيسان) الماضي، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، في بيان، حالة القوة القاهرة في ميناء البريقة النفطي؛ لاستحالة تنفيذ التزاماتها وتعهداتها تجاه السوق النفطية، مشيرة وقتها إلى أن الخام الليبي يتعرض إلى موجة «إقفالات غير شرعية» في وقت تشهد فيه أسعار النفط انتعاشاً كبيراً جراء زيادة الطلب العالمي عليه.

وفي منتصف أبريل أيضاً اضطرت المؤسسة لإعلان القهوة القاهرة بالزويتينة، بعدما أعلن بيان صادر عمن وصفوا أنفسهم بـ«أهالي وأعيان وسكان بلدية الزويتينة سلطان النفطية» إيقاف إنتاج وتصدير النفط من ميناء الزويتينة النفطي والحقول التابعة له بشكل كامل، وحتى خروج حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، من المشهد في طرابلس، وتسليمها السلطة.