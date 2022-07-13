عبدالجليل يقدم أوراق اعتماده مندوبا لليبيا بمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية بفيينا

قدم السفير والمندوب الدائم لدى المنظمات الدولية د. اسامة عبدالجليل عبدالهادي أوراق اعتماده لدى منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

والتقى «عبدالجليل» الدكتور روبرت فلويد المدير التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية اليوم الثلاثاء، حيث قام بتسليمه أوراق اعتماده مندوباً دائماً لليبيا لدى منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في فيينا.

وأكد خلال الاجتماع على دعم ليبيا في تطوير العمل الثنائي المشترك مع المنظمة المعني بالحظر الشامل للتجارب النووية، كما أن ليبيا ستعمل على دعم المعاهدة من خلال انشاء مراكز رصد جديدة ستساعد المنظمة على تنفيذ هذه المعاهدة و احترام بنودها.

ومن جانبه رحب الدكتور روبرت فلويد بتولي السفير اسامة عبدالجليل عبدالهادي مهام منصبه وأكد على أن منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية ستعمل في تنسيق وتعاون وثيق مع بعثة ليبيا الدائمة في فيينا خلال المرحلة المقبلة للاستفادة من خبرات ليبيا في مجالات عمل المنظمة ، وتحقيق الأهداف المشتركة في هذا الصدد.