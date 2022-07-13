القطراني: الدبيبة لم ينسق معي عندما أراد زيارة بنغازي وتعلل بأن الخطأ من معاونيه

وجه حسين القطراني، نائب رئيس الوزراء، بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، االلوم لعبد الحميد الدبيبة. قائلا: إن الدائرة المحيطة به تفتقر إلى الخبرة وهي التي تسيء إليه، على حد قوله.

وتابع وفق تصريحات متداولة له، إن حكومة الوحدة، بأكملها زارت بنغازي باستثناء الدبيبة .

كما أضاف قائلآ: “الدبيبة” لم ينسق معي عندما أراد زيارة بنغازي، وتعلل بأن الخطأ من معاونيه.

ويشار الى أنه في وقت سابق قد صرح القطراني، إن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، يريد الاستمرار في الحكم، معتبرا أن الانتخابات أكذوبة.

وشدد القطراني، أن الانتخابات هي نهاية السياسيين الموجودين في السلطة، معتبرا أن تصريحاتهم بشأن الانتخابات “سياسة”. وحديث الدبيبة عن الانتخابات “دعاية سياسية”.

وكان القطراني قد التقى الأربعاء الماضي رئيس المجلس المستشار ” عقيلة صالح” بحسب المركز الإعلامي لرئيس المجلس، لكنه نفى أن يكون اللقاء جرى بصفة القطراني الحكومية كما أشار المركز أنه التقى رئيس المجلس منفرداً ودون حمله لأي صفة حكومية