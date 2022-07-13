بليحق: رئيس البرلمان شدد على مشاركة الجميع في مسودة الدستور قبل طرحها للاستفتاء

أكد الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، أن جدول أعمال المجلس خلال الأيام القادمة، سيتضمن إنجاز أو إنهاء النقاط الخلافية القليلة المتبقية في مسودة الدستور.

وقال «بليحق»، في تصريحات رصدتها «الساعة24»، أن رئيس مجلس النواب يشدد على مشاركة الجميع دون اسثتناء؛ للوصول إلى مسودة دستور متفق عليها، لطرحها في استفتاء عام.

ومن جانب آخر، قال عبد الله اللافي عضو المجلس الرئاسي إنه التقى أمس الاثنين بالمستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، لقاء إيجابي، رفقة النائبين المبروك الخطابي و أيمن سيف النصر، في إطار سعي المجلس الرئاسي لصياغة مبادرة وطنية شاملة، وفق ما أُعلن عنه الأسبوع الماضي.

وأضاف في بيان: “ناقشنا عدة مواضيع أهمها كيفية معالجة النقاط الخلافية في مشروع الدستور، وتوصلنا لعدد من النقاط سنناقشها فيما بعد مع باقي الأطراف المعنية، للوصول إلى صيغة نهائية في أسرع وقت ممكن”.

وتابع: “كما أكدنا على ضرورة أن تكون هناك حكومة واحدة قادرة على تنفيذ الاستحقاقات الدستورية والانتخابية.