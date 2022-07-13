بيان قادة المجموعات المسلحة بالمنطقة الغربية: نرفض تمكين مجرمي الحرب

اجتمع عدد من أمراء تشكيلات مسلحة في طرابلس بهدف إخراج الجويلي من مناطقه في العاصمة طرابلس. وأشارت مصادر للساعة24 ، أنّ الاجتماع جري بحضور كلّ من ” عبد الغني الككلي، وعماد الطرابلسي، ومحمود بن رجب، وعبد السلام الزوبي، ومحمد بحرون الفار، ومعطي بغداد البشة، وأحمد عيسى، وموسى المسموس ” ،وعدد من القيادات الأخرى.

وذكرت المصادر أنّ المناطق التي يُعقد الاجتماع لإخراج الجويلي منها هي: غوط الشعال، وحي الأندلس، وقرقارش، ومصنع التبغ، والحي الإسلامي، والكريمية.

كما أكّد المجتمعون في بيان صادر عنهم على أنّ أمن مدينة طرابلس “خط أحمر”، حيث جاء في نص البيان “لن نسمح لمن يسعى لزرع الفتنة بين مكوناتها الأمنية، أو لإحداث أي خروقات أمنية لأجندات حزبية أو سياسية”.

وتابع البيان: “سنتصدى لكل من يتوهم بالتحشيدات العسكرية أو إحداث الفوضى داخلها، فطرابلس قالت كلمتها لا للتمديد نعم للانتخابات. لا للمراحل الانتقالية، نعم للانتخابات”

وأكد المجتمعون على التمسك الكامل بأن “الانتخابات هي المخرج الوحيد للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد”، وعلى “الرفض القاطع لدخول ليبيا لمرحلة انتقالية جديدة تحت أي مسمى أو لمحاولة البعض تفصيل قوانين أو دساتير على أشخاص بعينهم فليبيا أكبر من أن تختزل في شخص” بحسب البيان.

وخلص البيان مؤكدآ على الدعم الكامل لمسار المصالحة الوطنية بشرط ألا يكون وسيلة لتمكين مجرمي الحرب من مفاصل الدولة