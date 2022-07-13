الجارالله: ليبيا عاشت 10 سنوات عجاف بعد أن ثار على القذافي الإرهاب

وصف الكاتب الصحفي الكويتي، أحمد الجار الله، رئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية، السنوات العشر الأخيرة التي عاشتها الدولة الليبية بعد رحيل الرئيس الأسبق معمر القذافي بأنها سنوات عجاف.

وقال «الجارلله»، في تغريدة له عبر تويتر، «‏ثار الارهاب الطائفي علي رئيس تونس وهرب وبعد عشر سنوات عاشت تونس كل الضنك ترحم التوانسه على رئيسهم».

وأضاف «ثار الارهاب علي القذافي وبعدها عشر سنوات عجاف ترحم اهل ليبيا علي قذافهم قتل الامريكان وإيران صدام العراق وأين العراق الان من يحكمها عبثوا في لبنان وخربت دره الشرق وماذا يراد لسوريا».