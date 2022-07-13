صنع الله: نطمأن العالم بأننا مستمرون في المحافظة على تدفق النفط 

وجه مصطفى صنع الله، رئيس مؤسسة النفط، رسالة طمأنة لسوق النفط العالمية بأن دولة ليبيا والمؤسسة الوطنية للنفط مستمرون في النهوض بمسئولياتهم والمحافظة على تدفق النفط بانتظام للاسواق العالمية.

وأضاف صنع الله، في بيان له، أنه أعطى التعليمات للشركات بزيادة القدرة الانتاجية تدريجيا من النفط والغاز الطبيعي، للمحافظة على تدفق النفط بانتظام للاسواق العالمية.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط رفع حالة القوة القاهرة علي مينائي البريقة والزويتينة، مؤكدة أن الناقلة المسماه ” ايبلا ” في طريقها لشحن شحنة من المكثفات بعد قبولها فنياً من شركة سرت .

وذكر صنع الله، أنه بعد مفاوضات طويلة ومستمرة إبان فترة عطلة عيد الأضحى تم الاتفاق على دخول الناقلة فور وصولها ومباشرة شحن المكثفات من مينائي البريقة الزويتينة في خطوه تتبعها خطوات .

وأضاف قائلا: يتولى فريق من المختصين بالمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة المفاوضات للموافقة على قبول النواقل لمناداة مينائي السدرة والزويتينة والمباشرة بمعاودة الانتاج لحقول شركتي الواحة ومليته بأمل انفراج الازمة .

وتابع، “طيلة الأيام الماضية تم التواصل مع حرس المنشآت النفطية ورئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب الليبي ونتج عن هذه المفاوضات الوصول الى قناعة من أهمية شحن المكثفات لحل أزمة نقص الغاز في المنطقة الشرقية وضمان تغذية محطتي الزويتينة وشمال بنغازي فضلا عن محطة السرير فور مباشرة إنتاج حقول شركة الواحة ” .

واستكمل، “وبهذه المناسبة نطمئن السوق النفطية من أن دولة ليبيا والمؤسسة الوطنية للنفط مستمرون في النهوض بمسئولياتهم والمحافظة على تدفق النفط بانتظام للاسواق العالمية ، وقد أعطيت التعليمات للشركات بزيادة القدرة الانتاجية تدريجيا من النفط والغاز الطبيعي”.

واختتم البيان “أن المؤسسة الوطنية للنفط عندما تتعامل مع قضايا الوطن فإن حساباتها لاتتخطى مصلحة الوطن ، وبجهود أبناءها على الارض في العاصمة طرابلس وكافة المناطق الاخرى لن تفقد البوصلة وستصل الى أهدافها النبيلة بالطرق المشروعة لا تحتكم سيادتها بالولاء الى دول لها حسابات أخرى تختلف عن حسابات الوطن الغالي.