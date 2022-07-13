وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة: نرحب بقرار إعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة النفط

رحبت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ، بقرار مجلس وزراء الحكومة رقم (642) لسنة 2022 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

وأعلنت الوزارة في بيان تم نشره منذ قليل على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك عن “مباركتها” لهذه الخطوة التي وصفتها بـ”المهمة” التي نحافظ على الثروة النفطية والرفع من مستوى الاقتصاد الليبي بحسب تعبيرها.

ويشار الى أنه في وقت سابق قد صرح وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية المؤقته ” محمد عون ” بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة جديد للمؤسسة الوطنية للنفط، قائلاً: ”إن قبول مصطفى صنع الله من عدمه للقرار أمر شخصي يعود له ولن يؤثر ذلك على عمل المؤسسة وله الحق في اللجوء للقضاء”.

كما أكد عون في تصريحات خاصة لقناة ”ليبيا بانوراما ”، أنه لم يستلم إلى الآن قرار إعادة تشكيل مجلس إدارة جديد للمؤسسة الوطنية للنفط بشكل رسمي.

مشيرآ ، إلى أنه لا يوجد ما يمنع من تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة والتغييرات تتم في أي وقت وليست مقتصرة على شخص بعينه.

كما رأى وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة ، أن تسمية فرحات قدارة رئيسا للمؤسسة الوطنية للنفط سيضيف للمؤسسة الخبرات المالية والاقتصادية في الدولة الليبية